‘Avrupa birliği çakallar yuvası’

oronavırüs

nedeniyle ağır kayıp veren ve hayatın durduğu İtalya'dan Avrupa Birliği'ne sert tepki geldi. İtalya'nın eski Başbakanı ve aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, Avrupa Birliği'nin tutumunu ağır bir şekilde eleştirdi. Salvini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AB'nin, 'Birlik' olmaktan çok bir 'çakallar ve yılanlar mağarası' olduğunu söyledi. Salvini, "Önce virüsü yenelim, sonra tekrar düşünelim. Gerekirse teşekkür etmeden veda edelim" dedi.İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da AB'den salgının yarattığı ekonomik zorluklara karşı sadakatli bir tutum beklediğini belirtmişti. Aralarında İtalya'nın da bulunduğu 8 ülke, Avro Bölgesi'nde Kovid-19'un ekonomik etkisiyle mücadele etmek için ortak tahvil (Koronatahvil) çıkarılması önerisinde bulundu. Ancak Almanya, Avusturya ve Hollanda gibi ülkeler bu öneriye şiddetle karşı çıkıyor. Bu arada koronavirüs nedeniyle karantina altında olan İtalya'da Papa Francis, salgının bitmesi için San Peter Meydanı'nda tek başına dua etti.