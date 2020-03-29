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Corona virüs haberler | Corona virüsü tedavisi için müjdeli haber geldi! "İlk bulgular çok umut verici"

Corona virüs salgınına ilişkin haberleri hem dünya basınından hem de ülkemizden gelmeye devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın corona virüse karşı mücadelede tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarını destekleyeceklerini açıklamasının ardından seferberlik başladı. Hacettepe, Erciyes, Kanser Araştırma Enstitüsü ve TÜBİTAK MAM gibi kuruluşlarda başlayan seferberlik sonucunda 12 hasta üzerinde denemek için klinik çalışmalara başlanılacağının sinyali verildi. , koronavirüsü atlatmış kişilerden elde edilecek olan immün plazmanın deneneceğini söylerken öte yandan corona virüs tedavisi için aşı geliştirdiklerini ve aksilik olmazsa mayıs sonunda geleceğini açıkladı. İşte son dakika corona virüs haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 29.3.2020 08:34 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 08:38 ABONE OL
Corona virüs son dakika haberler | Corona virüsü tedavisi için müjdeli haber geldi! İlk bulgular çok umut verici

Corona virüse ilişkin haberleri gelmeye devam ederken ülkemizde de tedaviye yönelik çalışmalar hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde corona virüsüne karşı aşı ve diğer çalışmaları yapmak isteyen kurum ve kuruluşlara destek verileceğini açıkladı. Bunun üzerine 'dan aşı çalışmalarına ilişkin müjdeli haber geldi. "Kahramanlar" olarak adlandırdığı ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürürken, corona virüsü tedavisine ilişkin müjdeli haberi de verdi. Ovalı; "Aşı, klinik test aşamasında, bir aksilik olmazsa mayıs sonunda gelmiş olacak" dedi.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİNDE MÜJDELİ HABER!

Corona virüsü tedavisi için tüm dünyada da ülkemizde de çalışmalar sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüse karşı mücadelede tüm kurum ve kuruluşların yanında olacağını açıkladı. Bunun üzerine oluşturulan "kahramanlar" adlı ekip çalışmalara başladı ve müjdeli haberin yakında geleceğini duyurdu.

İşte son dakika corona virüs haberinin detayları!

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Corona virüs son dakika haberler | Corona virüsü tedavisi için müjdeli haber geldi! "İlk bulgular çok umut verici"
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