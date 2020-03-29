Corona virüs son dakika haberler | Corona virüsü tedavisi için müjdeli haber geldi! "İlk bulgular çok umut verici"

Corona virüse ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ederken ülkemizde de tedaviye yönelik çalışmalar hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde corona virüsüne karşı aşı ve diğer çalışmaları yapmak isteyen kurum ve kuruluşlara destek verileceğini açıkladı. Bunun üzerine Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin müjdeli haber geldi. "Kahramanlar" olarak adlandırdığı ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürürken, corona virüsü tedavisine ilişkin müjdeli haberi de verdi. Ovalı; "Aşı, klinik test aşamasında, bir aksilik olmazsa mayıs sonunda gelmiş olacak" dedi.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİNDE MÜJDELİ HABER!

Corona virüsü tedavisi için tüm dünyada da ülkemizde de çalışmalar sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüse karşı mücadelede tüm kurum ve kuruluşların yanında olacağını açıkladı. Bunun üzerine oluşturulan "kahramanlar" adlı ekip çalışmalara başladı ve müjdeli haberin yakında geleceğini duyurdu.

İşte son dakika corona virüs haberinin detayları!

