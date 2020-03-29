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corona virüsten hayatını kaybetti! Kraliyet ailesi şokta

(Covid-19) salgınının dünyada en fazla can aldığı ülkelerden 'da kraliyet ailesinden de kötü haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan 86 yaşındaki 'nın hastalığa yenik düştü ve hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 29.3.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 10:42 ABONE OL
Prenses Maria Teresa corona virüsten hayatını kaybetti! Kraliyet ailesi şokta

İspanya'nın Burbon-Parma Kraliyet Ailesi'nden prensesin ölümünü kardeşi Prens Sixtus Henry açıkladı. İspanyol prenses böylece dünyada Covid-19'a yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Temmuz 1933'te doğan Prenses Maria Teresa, İspanyol Kraliyet ailesinin en küçük kolu olan Burbon-Parma ailesinden Prens Xavier ve Prenses Madeleine'in altı çocuğundan biriydi.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 5 BİN 820'YE YÜKSELDİ

İspanya'da son verilere göre Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak 5 bin 820'ye yükseldi.

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Prenses Maria Teresa corona virüsten hayatını kaybetti! Kraliyet ailesi şokta
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