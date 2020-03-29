CORONA VİRÜSÜ SON DURUM: Dünyada ve İtalya'da son dakika corona virüsü istatistikleri

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına ilişkin son dakika haberleri ajanslar tarafından duyurulmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka ve ölüm sayısı her geçen gün katlanarak artarken ABD ve İtalya'daki vaka sayıları Çin'i geçti. Bu noktada, corona virüsü son durum oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar, Türkiye'deki bilgilerin yanı sıra dünyadaki son durumu da öğrenmeye çalışıyor.

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM NE? İŞTE DÜNYADAN VE İTALYA'DAN KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

29 Mart 2020 Pazar günü itibarı ile, Covid-19 salgınında son durum bilgileri teyit edildi. Dünya genelinde toplamda 679 bin 977 kişide corona virüsü tespit edilirken ölü sayısı 31 bin 734'e ulaştı. En çok ölüm, 10 bin 23 kişi ile İtalya'da görüldü.

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLERİ

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