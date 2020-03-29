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SON DURUM: Dünyada ve İtalya'da corona virüsü istatistikleri

Dünya genelinde vaka ve ölüm sayısının giderek artış gösterdiği yeni tip (Covid-19) salgını hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüsü salgını giderek etkisini arttırırken Avrupa'dan ve İtalya'da peş peşe kötü haberler geliyor. ABD, dün itibarı ile Çin'in geçerek en çok vaka görülen ülke oldu. Öte yandan, İtalya'da son durum da giderek kötüleşiyor ve bilanço artıyor. Bu noktada, dünyadan ve İtalya'dan son dakika corona virüsü istatistikleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, corona virüs nedir, tedavisi bulundu mu? Corona virüsü belirtileri neler? İşte, Covid-19 salgınında son durum istatistikleri...

Giriş Tarihi: 29.3.2020 16:17 ABONE OL
CORONA VİRÜSÜ SON DURUM: Dünyada ve İtalya'da son dakika corona virüsü istatistikleri

Yeni tip (Covid-19) salgınına ilişkin haberleri ajanslar tarafından duyurulmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka ve ölüm sayısı her geçen gün katlanarak artarken ABD ve İtalya'daki vaka sayıları Çin'i geçti. Bu noktada, corona virüsü son durum oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar, Türkiye'deki bilgilerin yanı sıra dünyadaki son durumu da öğrenmeye çalışıyor.

CORONA VİRÜSÜ SON DURUM NE? İŞTE DÜNYADAN VE İTALYA'DAN KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

29 Mart 2020 Pazar günü itibarı ile, Covid-19 salgınında son durum bilgileri teyit edildi. Dünya genelinde toplamda 679 bin 977 kişide corona virüsü tespit edilirken ölü sayısı 31 bin 734'e ulaştı. En çok ölüm, 10 bin 23 kişi ile İtalya'da görüldü.

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLERİ

Haberimizden, corona virüsü belirtileri, tedavisi ve aşısı hakkında güncel bilgilere ulaşabilir, dünyadan son rakamları öğrenebilirsiniz.

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CORONA VİRÜSÜ SON DURUM: Dünyada ve İtalya'da son dakika corona virüsü istatistikleri
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