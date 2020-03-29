Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri DSÖ'den son dakika coronavirüs açıklaması: Corona virüs hava yoluyla bulaşmıyor

'den açıklaması: hava yoluyla bulaşmıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınına ilişkin 'den bir açıklaması geldi. (DSÖ) koronavirüsün (Covid-19) kişilere hava yoluyla bulaşmadığını açıkladı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 29.3.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 15:17 ABONE OL
DSÖ'den son dakika coronavirüs açıklaması: Corona virüs hava yoluyla bulaşmıyor

DSÖ'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, koronavirüsün hava yoluyla taşınamayacağı belirtilerek, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi. Damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen düştüğü bildirildi.

'BİR METRE KURALI ÖNEMLİ'

Açıklamada ayrıca, virüsten korumak için kişilerin diğer insanlarla aralarına bir metre 'fiziksel mesafe' koymaları ve birbirleriyle temastan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunulurken; yüzeylerin sürekli dezenfekte edilip, sık sık el yıkamanın önemi vurgulandı.

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERİ | Corona virüs tedavisi için müjdeli haber! İlk bulgular çok umut verici

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
DSÖ'den son dakika coronavirüs açıklaması: Corona virüs hava yoluyla bulaşmıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA