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Eyfel’de sağlıkçılara destek mesajları

Giriş Tarihi: 29.3.2020 ABONE OL
Eyfel’de sağlıkçılara destek mesajları
FRANSA'NIN başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü turistik merkez olan Eyfel Kulesi, Kovid- 19'a karşı en ön cephede savaş veren sağlıkçılara destek için ışıklandırıldı. Dünyanın dört bir yanında pandemiye karşı kendi hayatlarını tehlikeye atarak savaşan doktorlar için Eyfel'in etrafı 'Teşekkürler' yazıları ile aydınlatıldı. Etkinlik kapsamında ayrıca sağlık çalışanlarına bireysel olarak verilebilecek en iyi desteğin kurallara uymak olduğunun altını çizmek için de "Evinizde kalın" yazıları Eyfel'e yansıtıldı. DIŞ HABERLER
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Eyfel’de sağlıkçılara destek mesajları
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