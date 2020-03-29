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İngiliz Başbakan: İşler iyiye gitmeden önce daha büyük şeyler olacak!

'de Başbakan , evlere göndereceği mektupla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" öne sürdü ve "Daha büyük şeyler olacak" dedi. İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis de ülkede koronavirüs ölümlerinin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 29.3.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 11:18 ABONE OL
İngiliz Başbakan: İşler iyiye gitmeden önce daha büyük şeyler olacak!

İngiltere'de Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan Johnson'ın mektubu 4 hafta içinde 30 milyon haneye ulaşacak. Mektubunda halka evde kalarak, Ulusal Sağlık Hizmetlerini (NHS) korumaları ve hayat kurtarmaları için çağrıda bulunacak Johnson, ayrıca hükümetin salgınla mücadele etmek ve işletmeler ile çalışanları desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğu önlemleri anlatacak.

"İŞLER DAHA DA KÖTÜLEŞECEK"

Coronavirüs sorununda en başından itibaren doğru zamanda doğru önlemleri almaya çalıştıklarını, gerekirse bunları daha da sıkılaştıracaklarını belirten İngiliz Başbakan mektubunda, "Sizinle açık konuşmam benim için önemli. İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek." ifadesini kullanacak.

UYARILARI LÜTFEN DİKKATE ALIN

Bu arada İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis, ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını ifade ederek, halktan üzerine düşeni yapmasını ve hükümetin uyarılarını dikkate almasını istedi. Koronavirüse şimdiye kadar 1019 kurban veren İngiltere'de kısmi karantina kararı ve diğer önlemlerin etkisinin görülmeden önce vakalar ve ölümlerin gelecek 2-3 üç hafta boyunca artmaya devam etmesi bekleniyor.

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İngiliz Başbakan: İşler iyiye gitmeden önce daha büyük şeyler olacak!
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