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Corona Virüs Haberi: Başbakanı tarih verdi! Nisan ayının ilk 15 gününe dikkat!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını yayılmaya devam ederken haberleri de peş peşe geliyor. Son olarak Covid-19 salgını ile ilgili yaşanan sıcak gelişme herkesin dikkatini çekti. Çin'in Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan ancak sonrasında Avrupa'da özellikle de , İtalya ve İspanya gibi ülkelerde vaka ve ölüm sayısındaki artış korkutucu boyutlara ulaşmıştı. , yeni tip corona virüsü salgınına ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. ile düzenlenen basın toplantısında Covid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan isim Nisan ayının ilk 15 gününe dikkat çekti. İşte son dakika corona virüs haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 29.3.2020 07:40 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 07:42 ABONE OL
Son Dakika Corona Virüs Haberi: Fransa Başbakanı tarih verdi! Nisan ayının ilk 15 gününe dikkat!

Avrupa'yı etkisi altına alan corona virüsü ile ilgili haberleri gelmeye devam ederken yetkililer de konu ile ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Son olarak ülkede virüsün hızla yayıldığını bildiren Başbakanı, Sağlık Bakanı ile birlikte düzenlenen basın toplantısında corona virüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vaka sayısının her 3-4 günde bir ikiye katlandığını ifade eden Başbakan, ölü ve vaka sayısında Fransa'nın İtalya ve İspanya'yı izlediğine de dikkat çekti. Mücadelenin yeni başladığını söyleyen isim Nisan ayının ilk 15 gününün çok zorlu geçeceğinin de altını çizdi.

FRANSA BAŞBAKANI'NDAN CORONA VİRÜS SALGININA İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMA!

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Sağlık Bakanı Olivier Veran ile birlikte düzenlediği basın toplantısında corona virüs salgınına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Avrupa'da giderek yayılan ve ölüm-vaka sayısının her geçen gün arttığı ülkelerin çok dikkatli olması gerektiğine vurgu yapan isim Nisan ayının ilk 15 gününe dikkat çekti.

İşte son dakika corona virüsü haberinin ayrıntıları!

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Son Dakika Corona Virüs Haberi: Fransa Başbakanı tarih verdi! Nisan ayının ilk 15 gününe dikkat!
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