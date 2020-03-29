ABD'li doktorlar son dakika corona virüsü belirtilerini açıkladı! Koronavirüs belirtilerinden konjonktivit nedir? Corona belirtileri nelerdir?

Halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak bilinen konjonktivit, corona virüsü belirtileri arasında yerini aldı. Bilindiği üzere corona belirtileri arasında ilk sıralarda yer alan kuru öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı gibi semptomların dışında ortaya çıkan bu yeni belirti vatandaşlar tarafından araştırılırken uzmanlar da konu ile ilgili açıklamalar yaptı. Göz kapaklarının içini ve gözlerin beyaz kısmını kaplayan zar olarak bilinen konjonktiva, hastalık ismini de buradan almaktadır. İltihap, enfeksiyon ya da alerjik reaksiyonlardan dolayı oluşan bu durum korona virüsü belirtileri arasında yer alırken ABD'li doktorlar 1099 corona hastasının 19'sunda kırmızı göz hastalığını tespit ettiklerini açıkladı. Buna göre; son dakika corona virüsü belirtilerine ve konjonktivit ile ilgili tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ: KONJONKTİVİT

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken bir yenisi daha eklendi. Corona virüsü belirtileri arasına son olarak eklenen konjonktivit yani halk arasından tabiriyle kırmızı göz hastalığı araştırılmaya başlandı. ABD'li doktorların tespit ettikleri vakalarda görülen bu durum üzerine konjonktivit nedir, nasıl bir hastalıktır? Corona belirtileri nelerdir?

İşte son dakika corona virüsü belirtileri ve konjonktivit detayları!