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ABD'li doktorlar belirtilerini açıkladı! Koronavirüs belirtilerinden nedir? nelerdir?

belirtilerinde gelişmesi yaşandı! Bu zamana kadar bilindiği üzere; yüksek ateş, nefes darlığı, öksürük, tat ve koku alma duyularında eksiklik gibi belirtiler gösteren corona belirtilerine son olarak eklendi. Konjonktiva adı verilen, gözün en dış tabakası ya da göz kapaklarının iç yüzeyini saran zar tabakasının iltihaplanması olarak bilinen koronavirüs belirtilerinin sonuncusu olan konjonktivit, genel olarak bir enfeksiyona ya da alerjiye bağlı oluşuyor. Son olarak ABD'li doktorlar, her geçen gün ortaya çıkan korona virüsü belirtilerine bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu. Yapılan incelemelerde bazı corona hastalarının halk arasında olarak bilinen konjonktivit belirtilerinin olduğu tespit edildi. Amerikan Oftalmoloji Akademisi doktorları, bazı hastalarda kırmızı göz hastalığının teşhis edilmesinin üzerine bu salgına enfekte olan kişilerden şüphe edebilecek ilk kişilerin de göz doktorları olduğunu belirtti. Buna göre; nelerdir? İşte corona belirtilerinden konjonktivit özellikleri ve son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 29.3.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 12:48 ABONE OL
ABD'li doktorlar son dakika corona virüsü belirtilerini açıkladı! Koronavirüs belirtilerinden konjonktivit nedir? Corona belirtileri nelerdir?

Halk arasında olarak bilinen , belirtileri arasında yerini aldı. Bilindiği üzere arasında ilk sıralarda yer alan kuru öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı gibi semptomların dışında ortaya çıkan bu yeni belirti vatandaşlar tarafından araştırılırken uzmanlar da konu ile ilgili açıklamalar yaptı. Göz kapaklarının içini ve gözlerin beyaz kısmını kaplayan zar olarak bilinen konjonktiva, hastalık ismini de buradan almaktadır. İltihap, enfeksiyon ya da alerjik reaksiyonlardan dolayı oluşan bu durum korona virüsü belirtileri arasında yer alırken ABD'li doktorlar 1099 corona hastasının 19'sunda kırmızı göz hastalığını tespit ettiklerini açıkladı. Buna göre; corona virüsü belirtilerine ve konjonktivit ile ilgili tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ: KONJONKTİVİT

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken bir yenisi daha eklendi. arasına son olarak eklenen konjonktivit yani halk arasından tabiriyle kırmızı göz hastalığı araştırılmaya başlandı. ABD'li doktorların tespit ettikleri vakalarda görülen bu durum üzerine , nasıl bir hastalıktır? Corona belirtileri nelerdir?

İşte son dakika corona virüsü belirtileri ve konjonktivit detayları!

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ABD'li doktorlar son dakika corona virüsü belirtilerini açıkladı! Koronavirüs belirtilerinden konjonktivit nedir? Corona belirtileri nelerdir?
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