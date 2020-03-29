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: ’da eski Bakan , nedeniyle hayatını kaybetti

’da eski Bakan ve Hauts-de-Seine bölgesi başkanı , () nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 29.3.2020 16:19 ABONE OL

Fransız medyası, eski bakan ve Hauts-de-Seine bölgesi başkanı Patrick Devedjian'ın coronavirüs nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Devedjian, 2008 ekonomik krizinden Fransa'nın toparlanmasıyla ilgili görevliydi.

Eski bakan Devedjian birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Salgına (koronavirüs) yakalandım. Bu nedenle sağlık çalışanlarının olağanüstü çalışmalarına tanıklık edebiliyorum. Yorgunum ama onlar sayesinde durumum stabil" ifadeleriyle coronavirüs teşhisini duyurmuştu.

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Son Dakika: Fransa’da eski Bakan Patrick Devedjian, coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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