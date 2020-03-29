Son dakika: İspanya'da corona virüsü bilançosu artıyor! Ölü sayısı açıklandı

Corona virüsüyle ilgili son dakika korkutan bilanço açıklanıyor... İspanya'da 24 saat içerisinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 838 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 6 bin 528'e ulaştı.



VAKA SAYISI 78 BİNE YÜKSELDİ



İspanya'da bir günde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 838 olarak açıklandı. Ülkede koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 6 bin 528'e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 78 bin 797'ye yükseldiği belirtildi.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ AŞTI

Yeni tip corona virüsü (covid-19) nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saate 969 artarak 10 bin 23'e çıkarken, virüs bulaşanların sayısı ise 86 bin 498 oldu.

Son dakika: Dünya genelinde corona virüsten ölenlerin sayısı 30 bini aştı

İstanbul'da corona virüs denetimi! Ekipler tek tek kontrol etti...

ALMANYA

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 351'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 50 bin 871 olarak açıklandı.

FRANSA



Fransa'da virüs nedeniyle hayatını kaybdenlerin sayısı 2 bin 314'e yükseldi.

İRAN'DA DA BİLANÇO GİDEREK ARTIYOR!

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 2 bin 640'a yükseldi.

RUHANİ'DEN AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) hastası olan vatandaşların sağlık masraflarının yüzde 90'ını hükümetin karşılayacağını açıkladı. Bütçenin yüzde 20'sini yani 1 trilyon tümeni (yaklaşık 406 milyon Türk lirası) salgınla mücadele için tahsis edildiğini duyuran Ruhani, "Eğer birisi Corona Virüse yakalanıp gizlerse ve yakınlarına söylemezse büyük bir ihanet içerisinde olmuş olur." ifadelerini kullandı.