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Ülke şokta! Coronavirüs bahanesiyle firar ettiler

'daki bir cezaevinde mahkumlar corona virüs vakası görüldüğü söylentisiyle isyan çıkarıp firar etti.

Giriş Tarihi: 29.3.2020 21:37 ABONE OL
Ülke şokta! Coronavirüs bahanesiyle firar ettiler

Tayland'da, bir hapishanedeki mahkumların firar etmek için bazı tutuklularda yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildiğine ilişkin söylentilerle isyan çıkardıkları ve firar ettikleri bildirildi.

Yerel yetkililer, 2 bin 100 mahkumun bulunduğu Buriram Hapishanesi'nden bazı tutukluların, hapishanede corona virüs vakası görüldüğüne ilişkin söylentilerle isyan çıkardığını kaydetti.

İsyanda hapishanenin bir kısmının ateşe verildiğini ve operasyon düzenlendiğini belirten yetkililer, olayda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.



7 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan isyan sırasında firar eden 7 mahkumun yakalandığı bildirildi. Başka firariler olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Tayland'da corona virüs tespit edilen vaka sayısının bin 388'e yükseldiği, salgın sebebiyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

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Ülke şokta! Coronavirüs bahanesiyle firar ettiler
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