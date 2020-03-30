Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Trump'tan son dakika haberi: Corona virüsü için önümüzdeki 30 gün...

Başkanı Trump'tan son dakika haberi: Corona virüsü için önümüzdeki 30 gün...

Trump'tan corona virüsü ile ilgili son dakika açıklaması geldi... Başkanı , "Virüse karşı zaferden başka seçeneğimiz yok. Önümüzde zorlu 30 gün var. Bu 30 gün çok önemli." dedi. Ayrıca Trump, corona virüsü maske sorununa ilişkin de bir haber verdi. N95 koruyucu maskelerini dezenfekte ederek yeniden kullanımına olanak tanıyan bir cihazı da onayladığını belirten Trump, "Bu cihazların her biri, günde 120 bine kadar maskeyi dezenfekte edebiliyor. Böylece her maske 20 kere yeniden kullanılabilir." bilgisini paylaştı. Trump, söz konusu cihazın şu anda Ohio ve 'ta bulunduğunu vurgulayarak yakında Washington eyaletine bağlı Seattle'a ve başkent Washington DC'ye de sağlık çalışanları için bu cihazı temin edeceklerini söyledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 31.3.2020 02:02 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 02:15 ABONE OL
ABD Başkanı Trump'tan son dakika haberi: Corona virüsü için önümüzdeki 30 gün...

Dünyada siyasi liderlere kadar herkesi etkisi altına alan corona virüsü kaynaklı Kovid-19 salgını ile ilgili son dakika haberleri arka arkaya geliyor. Son olarak Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlediği günlük basın toplantısında, son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Virüs salgınına ilişkin modellemelere bakıldığında virüsün 2 haftada anca en yüksek seviyesine ulaşacağını gözlemlediklerini belirten Trump, "Aldığımız önlemlere uyarak, 1 milyondan fazla Amerikalı'nın hayatını kurtarabiliriz. Geleceğimiz bizim elimizde. Yaptığımız seçimler ve fedakarlıklar bu virüsün kaderini belirleyecek." ifadelerini kullandı.

'30 GÜN ÇOK ÖNEMLİ' DEDİ VE KRİTİK CİHAZI TANITTI!

Kovid-19'a karşı alınan önlemleri dün 30 Nisan'a kadar uzattıklarını anımsatan Trump, "Virüse karşı zaferden başka seçeneğimiz yok. Önümüzde zorlu 30 gün var. Bu 30 gün çok önemli." diye konuştu.

Trump, Kovid-19 ile mücadele bugün önemli bir kilometre taşını aştıklarını ve ABD genelinde test edilen kişilerin sayısının 1 milyonu aştığını kaydetti.

İşte, Trump'ın tanıttığı cihaz ve toplantıdan dikkat çeken detaylar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Başkanı Trump'tan son dakika haberi: Corona virüsü için önümüzdeki 30 gün...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA