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ABD'den corona virüse karşı hamlesi! ABD, Çin'den tıbbi malzeme almaya başladı!

Dünya genelinde en çok coronavirüs vakası bulunan ABD'den yeni hamle geldi. ABD medyasında yer alan habere göre, 143 binin üzerinde coronavirüs vakası ve 10 binin üzerinde corona virüs kaynaklı ölümlerin olduğu ABD, corona virüs ile mücadele nedeniyle 'den tıbbi malzeme almaya başlayacak. Trump'ın corona virüsü için sık sık 'Çin virüsü' ifadesini kullanmasının ardından bu hamle kamuoyunda tepkilere neden oldu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 30.3.2020 09:34 ABONE OL
ABD'den corona virüse karşı Çin hamlesi! ABD, Çin'den tıbbi malzeme almaya başladı!

ABD'ye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Çin'den tıbbi malzeme taşıyan uçağın New York'a iniş yaptığı bildirildi. ABD medyasında yer alan haberlerde, söz konusu uçakla 130 bin adet N95 maskesi, 1,8 milyon adet ameliyat maskesi, 70 bin termometre ve 10 milyondan fazla tıbbi eldiven getirildiği belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadele amacıyla iki ülke arasında kamusal ve özel iş birliği yapıldığı, bugün inen uçağın anlaşma kapsamında gelmesi beklenen 20 uçaktan ilki olduğu ifade edildi.

HAVA YOLUYLA GETİRİLECEK!

Açıklamada, normal şartlarda deniz yoluyla getirilen benzer miktardaki kargoların varış süresinin 20-40 gün olduğu belirtilerek, salgının ciddiyetinden dolayı kargoların hava yoluyla getirileceği ve 2-3 gün içinde ABD'ye ulaşacağı kaydedildi.

Tıbbi malzemelerin, salgının ana üssü haline gelen New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerindeki hastane, sağlık ocakları ve huzur evlerine dağıtılacağı bildirildi. Açıklamada, "Bu iş birliği ön saflarda savaşan sağlık personelimizi daha iyi donatmak ve Amerikan halkına daha iyi hizmet etmek hedefiyle yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Başkan Donald Trump'ın Kovid-19 için sık sık "Çin virüsü" ifadesini kullanmasına karşılık Çin'den tıbbi malzeme ithal edilmesi ABD kamuoyunda tepkilere neden oldu.

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ABD'den corona virüse karşı Çin hamlesi! ABD, Çin'den tıbbi malzeme almaya başladı!
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