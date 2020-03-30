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'da saldırıları! 20 güvenlik görevlisi öldü

'da üyeleri ve güvenlik güçleri arasında çatışmalar sürüyor.  Taliban militanlarının, Afganistan'ın Tahar ve Zabul vilayetlerinde düzenlediği saldırılarda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 30.3.2020 12:35 ABONE OL
Afganistan'da Taliban saldırıları! 20 güvenlik görevlisi öldü

Tahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, militanların, Tahar'ın Hoca-i Gar ilçesine saldırdığını söyledi.

Saldırıda 14 güvenlik görevlisiyle bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Esir, takviye birliklerin ilçeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.

TALİBAN'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, militanların Zabul vilayetinin Argandab ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda da 6 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Taliban, henüz her iki saldırıyla ilgili açıklama yapmadı.

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Afganistan'da Taliban saldırıları! 20 güvenlik görevlisi öldü
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