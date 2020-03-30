Ailesini katletti

Hollanda'nın Etten Leur kasabasında yaşayan Giresunlu Onur Kandemir (33), önce 10 yıllık eşi Gülcan'ı (31), daha sonra 6 yaşındaki oğlu Atakan ile 2 yaşındaki kızı Deniz'i öldürdü. Ardından arkadaşları ile yürüyüşteki annesi Hikmet'i (64) arayıp, "Çocuklar çok hasta" diye acil eve çağırdı. Telaşla eve giden annesini de öldüren Onur Kandemir, cesetlerin başında bir gün bekledi. Emekli öğretmenin arkadaşları kadına defalarca arayıp ulaşamayınca Onur Kandemir'e mesaj attı. Katil zanlısı, annesi, eşi ve çocuklarının önce toplu ardından tek tek çekilmiş fotoğraflarını gönderdi ve mesaja, "Çok hastalar, konuşamazlar" yazdı. İhbar üzerine eve giden polis, evde 4 ceset ile karşılaştı. Onur Kandemir'e ise ulaşamadı. Kandemir'in ailesini cuma günü öğleden sonra katlettiği sanılıyor. Zanlının evden cumartesi günü ayrıldığı düşünülüyor. Polis, katil zanlısının fotoğraflarını yayınlarken cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.