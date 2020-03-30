Avrupa havlu atmak üzere

Avrupa Kovid-19 salgınıyla mücadelede gerek sosyal gerekse ekonomik olarak mücadele etmekte zorlanıyor. Avrupa'nın pek çok ülkesinde nisan ayında vaka sayısının artacağı uyarısı yapılırken, başta İtalya olmak üzere salgından en çok mağdur olan ülkeler Avrupa Birliği'ni ekonomik dayanışmaya çağırdı. Avrupa ülkelerinin sağlık sistemlerinin bu salgına dayanıklı olmadığı ortaya çıktı.Kovid-19 salgınında en büyük kaybı yaşayan İtalya'da dün de 756 kişi can verdi, toplam ölüm sayısı 10 bin 779'a yükseldi. Ülkede son günlerde sıkı karantina tedbirlerin getirdiği ekonomik sıkıntıların toplumsal olaylara dönüşme riski, hükümeti harekete geçirdi. Belediyelere ve ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yapılacağı açıklandı. 10 gün içinde vaka sayısında azalma beklendiği de bildirildi.İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 624 rekor kayıpla 6 bin 606'ya çıktı. Ülkenin sağlık sistemi de alarm veriyor. Madrid yönetimi Avrupa Birliği'ni eleştierek "Herkes kendi başına hareket ederse bu krizi çözemeyiz" dedi.Hayatını kaybedenlerin sayısı 292 artarak 2 bin 606 oldu. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, salgınına ilişkin, "Mücadele yeni başlıyor" uyarısında bulundu.İngiltere'de 1228 kişinin öldüğü, 19 bin 522 vakanın olduğu bildirildi.Testi pozitif çıkan ve kendisini karantinaya alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 30 milyon kişiye ulaşmak üzere binlerce eve göndereceği mektupla, salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtiyor. İskoçya Dışişleri Bakanı Alister Jack pozitif çıktı.Can kaybı 490'a ulaşan Almanya'da 12'nci Türk vatandaşı da hayatını kaybetti. Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan 74 yaşındaki Türk vatandaşı Y.K'nın cenazesi Almanya'da defnedilecek. Y.K'nın eşi ve çocuğu da koronavirüs nedeniyle hastanede yattıkları öğrenildi.Ölü sayısı 431, vaka sayısı 10 bin 836 olan Belçika'da halkın sadece gıda alışverişi, ilaç gibi temel ihtiyaçlarını karşılaması için dışarı çıkmasına izin veriliyor.