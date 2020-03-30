- Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, koronaya rağmen hokey maçına çıktı- Lukaşenko'dan şaşırtan açıklama, "Olur böyle şeyler"(Görüntülü)Serkan BayarMİNSK (İHA) - Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, korona virüs salgınına aldırış etmeden hokey maçına çıkarak hünerlerini sergiledi.Dünya geneli korona virüs pandemisi nedeniyle panik halindeyken, Belarus salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çekiyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, salgına rağmen hokey maçı düzenledi. Hünerlerini sergileyen Lukaşenko, maçtan sonra yaptığı açıklamasında "İşte korona virüs için tedavi burada. Ayaklarının üzerinde ölmek, dizlerinin üstünde yaşamaktan daha iyidir. Anlamıyorum, burada virüs yok. Uçtuğunu görüyor musunuz? Ben de görmüyorum. Burası bir hokey sahası, sağlık için en iyisi. Burası herhangi bir spor sahasından daha iyi. Burası virüsün gerçek tedavisinin olduğu yer" ifadelerini kullandı."Olur böyle şeyler"Öte yandan Lukaşenko, geçtiğimiz günlerde virüs salgınına ilişkin herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı. Ülke, salgına karşı futbol ligini tatil etmeyen tek Avrupa ülkesi olma özelliğini taşıyor. Hükümetin herhangi bir önlem almamasına karşın, başkent Minsk'te vatandaşlar korona virüs endişesi nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ediyor. Gençler ve çocuklar okullarına gitmek istemiyor. Ülkedeki birçok üniversite de sabah saatlerinde ulaşımda yaşanan yoğunluk nedeniyle öğrencilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla derslerini geç saatlere alma kararı aldı.Ülkede 94 kişide korona virüsü tespit edilirken, virüs nedeniyle henüz bir ölüm gerçekleşmedi.(GİK-OK-S)30.03.2020 11:14:16 TSINNNN