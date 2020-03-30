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'de korona virüs salgınında 31 yeni vaka tespit edildi

'de korona virüs (Covid-19) salgınında 31 yeni vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 30.3.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 09:47 ABONE OL
Çin'de korona virüs salgınında 31 yeni vaka tespit edildi
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, 31 yeni korona virüs (Covid-19) vakasının daha tespit edildiği ifade edildi. Vakalardan birinin Gansu eyaletinde görüldüğü, 30 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirildi. Toplam tespit edilen vaka sayısının 81 bin 470'e yükseldiği ülkede, yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı da 723'e ulaştı. Açıklamada, salgın nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, ölümlerin tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiği belirtildi. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise 3 bin 304'e ulaştığı kaydedildi.
Öte yandan Çin anakarasında 322 hasta daha taburcu edilirken, toplam taburcu edilen kişi sayısı ise 75 bin 770'e yükseldi.
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Çin'de korona virüs salgınında 31 yeni vaka tespit edildi
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