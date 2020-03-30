Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Ankara Çin Büyükelçiliği'nden son dakika açıklama! ‘Vahşi hayvan pazarı...'

Ankara Büyükelçiliği'nden son dakika açıklama! ‘ pazarı...'

Corona virüs (Covid-19) pandemisinin 'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde bir pazarda ortaya çıktığı iddia edilmişti. Dünya genelinde 750 binin üzerinde coronavirüs vakası bulunuyor. Çin'de ise durma noktasına gelen coronavirüs salgınının ardından hayat normale dönmeye başladı. Çin'den gelen son dakika haberlerde, pazarının yeniden açıldığı iddia edildi. Tepki çeken olayın ardından Ankara Çin Büyükelçiğiliğ'nden yazılı açıklama geldi. İşte o açıklama...

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 30.3.2020 22:52 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 22:55 ABONE OL

Ankara Çin Büyükelçiliğinden 'Çin'de vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yönelik bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yasadışı avlanma faaliyetleri, satış, nakliye ve vahşi hayvanların yenilmesi gibi davranışların ağır biçimde cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ankara Çin Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "24 Şubat'ta Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin tam olarak vahşi hayvanların yasadışı satışının yasaklanması, vahşi hayvanların yenilmesi ile ilgili kötü alışkanlıkların kaldırılması ve halkın can güvenliği ve sağlığının garanti altına alınmasına dair kararını kabul etmiştir. Yasadışı avlanma faaliyetleri, satış, nakliye ve vahşi hayvanların yenilmesi gibi davranışların ağır biçimde cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bu karar kabul edildiği günden itibaren en sıkı şekilde uygulanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Çin Büyükelçiliği'nden son dakika açıklama! ‘Vahşi hayvan pazarı...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA