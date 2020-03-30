Son dakika haberleri: Fransa'dan dünyayı sarsan corona virüsü itiraf! Corona virüsü oradan yayılmış

Antartika dışında dünyanın bütün kıtalarına yayılan yeni tip corona virüsü salgınına ilişkin ajanslar tarafından son dakika haberleri peş peşe duyuruluyor. Covid-19'un Avrupa'daki yayılım noktalarından birisi olan Fransa'dan gelen açıklama, dünya gündemini adeta sarstı. Bilindiği gibi, İtalya ve İspanya'nın ardından salgının en çok etkilediği ülke Fransa olarak öne çıkıyor. Ülkede 40 bin 747 kişide corona virüs tespit edilirken 2 bin 606 kişi bu salgından dolayı hayata gözlerini yumdu.

"CORONA VİRÜSÜ ORADAN YAYILMIŞ"

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, haftalık Le Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, ülkeyi etkisi altına alan Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Veran, ülkesinde alınan önlemlerin zamanında yapıldığını savunurken salgının nasıl ve nereden yayıldığını açıkladı. Veran'ın bu son dakika açıklaması dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.