CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ! ABD tarafından doğrulandı! 7 hastadan 2’si…

Dünya corona virüs ile ilgili mücadele ederken koronavirüs tedavi çalışmaları da sürüyor. Rusya'nın geliştirdiği ilaç ABD tarafından doğrulandı. ABD'de HIV ve kanser hastalarının tedavisi için üretilen ilaçlar, kritik durumda olan iki koronavirüs hastasına olumlu sonuç verdi. İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail'de New York'taki bir hastanede çalışan doktorların iki hastayı bir ilaç kokteyli ile iyileştirdiğini öne sürdü. Hastaların bir süre gözlem halinde tutulduktan sonra iyileşme gösterdiği gözlemlenirken Amerikan Üniversitesi Rus ilacını doğruladı.

AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ RUS İLACINI DOĞRULADI!

Corona virüs tedavisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ederken koronavirüs tedavisinde yeni bir gelişme yaşandı. Rusya'nın geliştirdiği ilaç ABD tarafından doğrulandı. Kritik durumdaki iki hastaya uygulanan ve iyileşme gösteren hastalar HIV ve kanser tedavisi için üretilen ilaçlar ile iyileştirildi.

İşte corona virüs tedavisinde son dakika gelişmeleri!