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CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİNDE GELİŞMESİ! ABD tarafından doğrulandı! 7 hastadan 2’si…

Corona virüsü ile ilgili haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde vaka ve ölü sayılarında yaşanan artış durumun giderek ciddileşmesine neden olurken araştırmacılar ve uzmanlar corona virüsü tedavisi için çalışmalarını sürdürüyor. Amerikan basını; bilim insanı ve doktorların deneysel bir ilaç geliştirdiğini yazdı. İddialara göre; hastalara enjekte edilen ilaç corona hastalarını tedavi etti. HIV ve meme kanseri için kullanılan ilaçların koronavirüs tedavisinde kullanılmasının sebebi ise "kritik durumda" olunması. İddialara göre; hastaneye "kritik durumda" gelen iki hastaya bu ilaçlar enjekte edildi ve sağlık durumları gözlendi. Belli bir süre sonrasında bir iyileşme olduğu belirtildi. 7 hastadan 2'sinin sağlık durumu iyiye giderken öte yandan hastaların yaşamlarına solunum destekleri olmadan da devam ettikleri belirtildi. İşte son dakika corona virüs haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 30.3.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 12:56 ABONE OL
CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ! ABD tarafından doğrulandı! 7 hastadan 2’si…

Dünya corona virüs ile ilgili mücadele ederken koronavirüs tedavi çalışmaları da sürüyor. Rusya'nın geliştirdiği ilaç ABD tarafından doğrulandı. ABD'de HIV ve kanser hastalarının tedavisi için üretilen ilaçlar, kritik durumda olan iki koronavirüs hastasına olumlu sonuç verdi. İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail'de New York'taki bir hastanede çalışan doktorların iki hastayı bir ilaç kokteyli ile iyileştirdiğini öne sürdü. Hastaların bir süre gözlem halinde tutulduktan sonra iyileşme gösterdiği gözlemlenirken Amerikan Üniversitesi Rus ilacını doğruladı.

AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ RUS İLACINI DOĞRULADI!

Corona virüs tedavisine ilişkin haberleri gelmeye devam ederken koronavirüs tedavisinde yeni bir gelişme yaşandı. Rusya'nın geliştirdiği ilaç ABD tarafından doğrulandı. Kritik durumdaki iki hastaya uygulanan ve iyileşme gösteren hastalar HIV ve kanser tedavisi için üretilen ilaçlar ile iyileştirildi.

İşte corona virüs tedavisinde son dakika gelişmeleri!

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CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ! ABD tarafından doğrulandı! 7 hastadan 2’si…
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