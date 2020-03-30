DEAŞ’lılar YPG/PKK işgalindeki Haseke’de isyan çıkardı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Haseke'nin Guveyran bölgesinde, DEAŞ'lı mahkumlar, olumsuz hapishanede şartları nedeniyle dün gece saatlerinde isyan çıkardı.
54 ülkeden 4 bin 500 DEAŞ'lının tutulduğu ceza evinde çıkan isyan, ABD öncülüğündeki koalisyon helikopterlerinin de desteğiyle bastırıldı.
İSYANI BASTIRMAK İÇİN SİLAH KULLANDILAR
Kaçışları önlemek için aydınlatma fişeklerinin kullanıldığı operasyonda birçok DEAŞ'lı terörist yaralandı.
YPG/PKK'nın, isyanı bastırmak için silah kullandığı ve ambulansların hapishaneye geldiği öğrenildi.