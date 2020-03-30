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’lılar / işgalindeki Haseke’de isyan çıkardı

'nin kuzeyinde / işgalindeki Haseke ilinde 'lıların tutulduğu ceza evinde isyan çıktı. Terör örgütü, öncülüğündeki helikopterlerin desteğiyle bastırdığı isyanda birçok DEAŞ'lıyı yaraladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 30.3.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 11:52 ABONE OL
DEAŞ’lılar YPG/PKK işgalindeki Haseke’de isyan çıkardı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Haseke'nin Guveyran bölgesinde, DEAŞ'lı mahkumlar, olumsuz hapishanede şartları nedeniyle dün gece saatlerinde isyan çıkardı.

54 ülkeden 4 bin 500 DEAŞ'lının tutulduğu ceza evinde çıkan isyan, ABD öncülüğündeki koalisyon helikopterlerinin de desteğiyle bastırıldı.

İSYANI BASTIRMAK İÇİN SİLAH KULLANDILAR

Kaçışları önlemek için aydınlatma fişeklerinin kullanıldığı operasyonda birçok DEAŞ'lı terörist yaralandı.

YPG/PKK'nın, isyanı bastırmak için silah kullandığı ve ambulansların hapishaneye geldiği öğrenildi.

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DEAŞ’lılar YPG/PKK işgalindeki Haseke’de isyan çıkardı
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