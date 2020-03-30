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açıkladı! Corona virüs hava yoluyla bulaşır mı?

’de ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar 33 binden fazla insanın ölümüne neden olan salgın, 700 binden fazla insanda görüldü. Her geçen gün bilançonun ağırlaştığı salgının aşı çalışmaları sürerken, son olarak flaş bir gelişme yaşandı. Herkes tarafından merak edilen 'Corona virüs (Covid-19) hava yoluyla bulaşıyor mu?' sorusuna () tarafından açıklama geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 30.3.2020 08:03 ABONE OL
DSÖ açıkladı! Corona virüs hava yoluyla bulaşır mı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, koronavirüsün hava yoluyla taşınamayacağı belirtilerek, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi. Damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen düştüğü bildirildi.

COVID19 hava yoluyla bulaşmaz. #koronavirüs daha çok enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşırması ya da konuşması sırasında saçılan damlacıklar yoluyla bulaşır. Kendinizi korumak için: Bir metre mesafenizi koruyun. Yüzeyleri sıklıkla dezenfekte edin. Ellerinizi yıkayın. Göz, Burun ve ağzınıza dokunmayın.

BİR METRE KURALI ÖNLEMLİ

Açıklamada ayrıca, virüsten korumak için kişilerin diğer insanlarla aralarına bir metre 'fiziksel mesafe' koymaları ve birbirleriyle temastan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunulurken; yüzeylerin sürekli dezenfekte edilip, sık sık el yıkamanın önemi vurgulandı.

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DSÖ açıkladı! Corona virüs hava yoluyla bulaşır mı?
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