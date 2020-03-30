DSÖ açıkladı! Corona virüs hava yoluyla bulaşır mı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, koronavirüsün hava yoluyla taşınamayacağı belirtilerek, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi. Damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen düştüğü bildirildi.

COVID19 hava yoluyla bulaşmaz. #koronavirüs daha çok enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşırması ya da konuşması sırasında saçılan damlacıklar yoluyla bulaşır. Kendinizi korumak için: Bir metre mesafenizi koruyun. Yüzeyleri sıklıkla dezenfekte edin. Ellerinizi yıkayın. Göz, Burun ve ağzınıza dokunmayın.

BİR METRE KURALI ÖNLEMLİ

Açıklamada ayrıca, virüsten korumak için kişilerin diğer insanlarla aralarına bir metre 'fiziksel mesafe' koymaları ve birbirleriyle temastan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunulurken; yüzeylerin sürekli dezenfekte edilip, sık sık el yıkamanın önemi vurgulandı.





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