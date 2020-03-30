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E-devlet’ten seyahat belgesi nasıl alınır? Şehirler arası yolculuk belgesi şartları nedir?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirler arası yolculuklara birtakım kısıtlamalar getirildi. Şehir dışına otobüs veya uçakla gitmek için almak gerekiyor. Bununla birlikte şehirler arası ulaşım için bir kısıtlama da taksi ve internet tabanlı toplu ulaşım uygulamalarına getirildi. Peki e-devlet aracılığıyla internetten seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası yolculuk belgesi şartları nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.3.2020 11:14 ABONE OL
E-devlet’ten seyahat belgesi nasıl alınır? Şehirler arası yolculuk belgesi şartları nedir?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, corona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculuklarda alınması gereken 'nin e-devlet üzerinden temin edilebileceğini açıkladı. Fakat bu belgenin onaylanması için birtakım şartlar bulunuyor. Şehirler arası seyahat belgesi nasıl alınır, şartlar nelerdir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzni Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek.

Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.

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E-devlet’ten seyahat belgesi nasıl alınır? Şehirler arası yolculuk belgesi şartları nedir?
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