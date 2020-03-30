E-devlet’ten seyahat belgesi nasıl alınır? Şehirler arası yolculuk belgesi şartları nedir?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, corona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculuklarda alınması gereken Seyahat İzin Belgesi'nin e-devlet üzerinden temin edilebileceğini açıkladı. Fakat bu belgenin onaylanması için birtakım şartlar bulunuyor. Şehirler arası seyahat belgesi nasıl alınır, şartlar nelerdir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzni Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek.

Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.