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, Kovid-19 nedeniyle Kızılhaç'tan cezaevlerindeki tutuklular için yardım istedi

yönetimi, Kızılhaç'tan, hapishanelerindeki Filistinli tutukluların yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunması için müdahale edilmesini istedi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 30.3.2020 10:02 ABONE OL
Filistin, Kovid-19 nedeniyle Kızılhaç'tan İsrail cezaevlerindeki tutuklular için yardım istedi

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer'e mesaj yolladı.

Maliki, Filistinli tutukluların yeni tip koronavirüstenten (Kovid-19) korunması için Maurer'den "işgal yönetimine" (İsrail) baskı yapılması talebinde bulundu.

İsrail hapishanelerinde idari tutukluların yanı sıra kronik hastaların da olduğunu belirten Maliki, Maurer'den tutukluların serbest bırakılması için çaba göstermesini istedi.

Resmi verilere göre İsrail hapishanelerinde 43'ü kadın, 180'i çocuk, 700'ü kronik hasta olmak üzere 5 bin Filistinli tutuluyor.

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Filistin, Kovid-19 nedeniyle Kızılhaç'tan İsrail cezaevlerindeki tutuklular için yardım istedi
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