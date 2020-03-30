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’de korona virüs nedeniyle 5 Türk daha hayatını kaybetti

Dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüs salgınında bilanço artıyor. 'de korona virüs nedeniyle 5 Türk'ün daha hayatını kaybetmesinin ardından, ülkede korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 18'e ulaştı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 30.3.2020 18:05 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 18:19 ABONE OL
İngiltere’de korona virüs nedeniyle 5 Türk daha hayatını kaybetti

İngiltere'de 5 Türk daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam can kaybı ise bin 415'e yükseldi.
Dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüs salgınında bilanço artıyor. İngiltere'de korona virüs nedeniyle 5 Türk'ün daha hayatını kaybetmesinin ardından, ülkede korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 18'e ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 49 yaşında H.O.D. ve 78 yaşındaki M.E. olduğu öğrenilirken, Kuzey Londra bölgesinde bulunan North Middlesex Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybeden 93 yaşındaki H.E.'nin de cenazesinin Türkiye'de toprağa verileceği açıklandı. 78 yaşındaki S.L.'nin ise 50 yıldır Tottenham bölgesinde yaşadığı ve kaldığı kimsesizler yurdunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir diğer kişinin ise Queens's hastanesinde tedavi gören 77 yaşındaki Kıbrıs Türk'ü G.T. olduğu, G.T.'nin aynı zamanda şeker hastası olduğu öğrenildi.

HOSTESLER HASTAHANELERDE ÇALIŞACAK

İngiltere genelinde korona virüs sebebiyle birçok hava yolu firması uçuşlarını durdururken, bazı firmalar çalışanlarını ücretsiz izine çıkardığını açıklamıştı. İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ise işine devam etmeyen ve temek sağlık eğitimi almış hosteslerin yeni kurulacak hastanelerde görev yapması yönünde çalışmalar başlatacağını açıkladı. Ülkenin büyük filoya sahip Easyjet ve Virgin Atlantik hava yollarının çalışanları, kendilerine gönderilen bilgilendirme mesajıyla istedikleri takdirde Londra, Birmingham ve Manchester'da korona virüs ile mücadele için açılacak olan hastanelerde görev yapabileceklerini duyurdular.

İngiltere'de toplam can kaybı bin 415'e ulaşırken, vaka sayısı ise 19 bin 522'ye yükseldi.

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İngiltere’de korona virüs nedeniyle 5 Türk daha hayatını kaybetti
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