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'da bu kez cezaevi isyanı!

'da Koronavirüs vakaları ve ölümlerinin ardından oluşan gergin ortam yeni olayların da ortaya çıkmasına neden oluyor. İran'ın Şiraz kentindeki cezaevinde gece yarısı çıkan isyan emniyet güçleri tarafından bastırıldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 30.3.2020 08:30 ABONE OL
İran'da bu kez cezaevi isyanı!

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Fars Başsavcısı Seyyid Kazım Musevi, dün akşam 22.00'da Şiraz Adil Abad Cezaevi'nin iki bölümde ayaklanma çıktığını ve ayaklanmanın güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındığını söyledi.

Musevi, söz konusu bölümlerdeki tutukluların çitlere ve kameralara zarar verdiğini dile getirdi.

RAPOR EDİLMEDİ

Firarın rapor edilmediğini belirten Musevi, çıkan olaylarda yaralanma veya can kaybının yaşanmadığını kaydetti.

Sosyal medyada yayınlanan haberlerde silah sesleri duyuluyor.

Kürdistan eyaletine bağlı Sakız ilçesindeki cezaevinde tutulan 74 mahkumun, 27 Mart Cuma günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusuyla isyan çıkararak kaçtığı açıklanmıştı. Daha sonra 10 mahkumun yakalandığı, 2 mahkumun da teslim olduğu bildirilmişti.

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İran'da bu kez cezaevi isyanı!
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