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’da durum kötüleşiyor

Giriş Tarihi: 30.3.2020 ABONE OL
İran’da durum kötüleşiyor
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ülkelerden olan İran'da son 24 saatte 123 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkedeki ölü sayısı 2 bin 640'a yükseldi. Vaka sayısı ise 2 bin 901 artarak 38 bin 309'a ulaştı. Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur yaptığı açıklamada, 12 bin 391 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hastalığını gizli tutanların ülkelerine en büyük hainliği yaptığını söyledi. Öte yandan, ülkenin Rezevi Horasan Eyaletine bağlı Günabad ilçesinde 35 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi. Söz konusu bebeğin, ülkede Kovid-19 tespit edilen en küçük hasta olduğu ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.
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İran’da durum kötüleşiyor
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