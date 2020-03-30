İyileşen 102’lik Lina Nine umudun sembolü oldu

Koronavirüssalgınında ölü sayısının 10 bini geçtiği İtalya'da, 101 yaşında iyileşen bir hastanın ardından 102 yaşındaki Italica Grondona'nın da iyileşerek taburcu edilmesi sevince yol açtı. Kuzeydeki Cenova kentinde yaşayan 1917 doğumlu Italica Grondona, yaklaşık 20 gün boyunca hastanede tedavi gördükten sonra geçen hafta içinde taburcu edildi.Geçen hafta da, Rimini kentinde Signor P (Bay P) olarak anılan 101 yaşındaki bir hastanın taburcu edildiği haberi umut sembolüne dönüşmüştü."Nonna Lina" (Lina Nine) olarak anılan Grondona, kalp sorunlarıyla hastaneye gittiğinde hafif koronavirüs semptomları da gösteriyordu. Doktorları Nonna Lina'nın özel bir tedavi uygulanmaksızın "neredeyse kendi kendine iyileştiğini" söyledi. Cenova kentinin içinde yer aldığı Liguria bölgesi yönetimi de Nonna Lina'yı "bir umut sembolü" diye niteledi.