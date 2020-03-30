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'dan yeni kararı! O ülkelere giriş yasağı

'dan son dakika kararı! Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgınına karşı ABD, Çin, Güney Kore ve Avrupa'nın çoğu ülkesinden yolculara giriş yasağı uygulanacağı bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 31.3.2020 06:53 ABONE OL
Japonya'dan yeni Koronavirüs kararı! O ülkelere giriş yasağı

Ulusal medyada çıkan haberlere göre, basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Japonya'ya giriş yasağı uygulanacak ülkeler listesinin genişletildiğini açıkladı.

Bakan Motegi, ABD, Çin, Güney Kore ve neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde son 14 gün seyahat öyküsü bulunan yolcuların Japonya'ya girişinin yasaklandığını açıkladı.

YAKLAŞIK 50 ÜLKE!

Bu kapsamda ABD, Kanada, Avrupa'dan İngiltere, Yunanistan ve Pasifik'ten Güney Kore ve Çin'in ilave edildiği liste, toplamda 73 ülkeye ulaştı.

Öte yandan tedbirler kapsamında seyahat edilmemesi çağrısında bulunulan ülke listesinin de genişletildiği duyuruldu.

Bu doğrultuda Japonya vatandaşlarına ABD, Çin, Güney Kore dahil olmak üzere yaklaşık 50 ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları uyarısı yapıldı.

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Japonya'dan yeni Koronavirüs kararı! O ülkelere giriş yasağı
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