Kovid-19’da küresel tablo

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ölü ve vaka sayıları her geçen gün artıyor. Son bilanço şöyle;* Dünya genelinde vaka sayısı 712 bin 148 oldu. 33 bin 577 kişi öldü. 150 bin 829 kişi de iyileşti.* Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 300'e yükseldi. 75 bin 448 kişi iyileşti.* Rusya'da vaka sayısı 1534'e yükseldi. Ölü sayısı 8'e çıktı.* İsrail'de vaka sayısı 4 bin 247'ye yükseldi. 15 kişi öldü.* Mısır'da 10 vilayete bağlı bazı kent ve köyler karantinaya alındı. Ülkede ölü sayısı 36.* Fas'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 26 oldu. Vaka sayısı 437.* Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağı İHA'larla gözetleniyor.