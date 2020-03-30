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Son dakika: , tedbirlerini onayladı! 37 milyarlık avroluk fon kuruluyor

Avrupa Birliği (), yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle 37 milyar avroluk fon kurulması ve uçuş izin kurallarının askıya alınmasını içeren acil tedbirleri onayladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 30.3.2020 20:00 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 20:14 ABONE OL
Son dakika: AB,corona virüs tedbirlerini onayladı! 37 milyarlık avroluk fon kuruluyor

AB Konseyi, Kovid-19'a ilişkin özel tedbirler içeren düzenlemelere onay verildiğini açıkladı.

Buna göre, Koronavirüs Müdahale Yatırım Girişimine AB bütçesinden 37 milyar avroluk fon aktarılacak. Üye ülkeler, söz konusu kaynakla sağlık sistemlerini ve işletmelerini hızla destekleyebilecek.

Doğal afetlerde kullanılmak üzere kurulan AB Dayanışma Fonu, Kovid-19 gibi kamu sağlığıyla ilgili acil durumlarda da kullanılabilecek.

Hava yolu şirketlerinin uymak zorunda oldukları AB uçuş izinleri (slot) kuralları 1 Mart'tan 24 Ekim'e kadar askıya alınacak.

Söz konusu düzenlemeler AB resmi gazetesinde yayımlanmalarının ardından 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.

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Son dakika: AB,corona virüs tedbirlerini onayladı! 37 milyarlık avroluk fon kuruluyor
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