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Son dakika: donanmasına ait hastane gemisi 'a geldi

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan tüm dünyaya yayılan corona virüs can almaya devam ediyor. Çin'in ardından özellikle Avrupa'yı etkisi altına alan corona virüsün şu anki merkezi ise oldu. Özellikle 'ta etkisini gösteren virüs nedeniyle kaybedenlerin sayısı 1,026’yı bulurken vaka sayısı 60 bin 679'a çıktı. Bunun üzerine ABD donanmasına ait hastane gemisi USNS Comfort harekete geçirildi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında New York Limanı'na ulaştı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 30.3.2020 18:26 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 18:39 ABONE OL
Son dakika: ABD donanmasına ait hastane gemisi New York'a geldi

Hudson Nehri üzerinde bulunan Manhattan yolcu gemisi terminaline sabah saat 10.00 civarı demirleyen gemiyi New York Valisi Andrew Cuomo karşıladı.

Cuomo, burada yaptığı konuşmada, "19 milyon New Yorklu adına, bu ulusun halkının bizim için yaptıklarından dolayı çok minnettarız ve bu iyilikleri geri ödeyeceğiz." diye konuştu.

Cumartesi Virginia'dan hareket eden hastane gemisinin 1,000 yatak kapasitesi ile 24 saat içinde operasyonel hale gelerek, salgından dolayı yetersiz kalan New York'taki hastaneleri rahatlatması bekleniyor.

Hastanelerde yeni tip koronavirüs salgınına yakalananlar tedavi edilirken, USNS Comfort gemisinde, Kovid-19'la bağlantısı olmayan diğer hastaların tedavi edileceği belirtiliyor.

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24 saat çalışacak hastane gemisinde 12 ameliyat odası bulunuyor, bin 277 personel görev yapıyor.

USNS Comfort hastane gemisi 11 Eylül saldırılarından sonra da New York'a gönderilmişti.

ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği eyaletlerin başında gelen New York'ta, Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 1,026'yı bulurken vaka sayısı 60 bin 679'a çıktı.

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Son dakika: ABD donanmasına ait hastane gemisi New York'a geldi
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