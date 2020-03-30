Corona virüs salgınında son dakika gelişmesi! Fransa Başbakanı tarih verdi! Nisan ayının ilk 15 gününe dikkat çekti!

Avrupa'yı etkisi altına alan corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken yetkililer de konu ile ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Son olarak ülkede virüsün hızla yayıldığını bildiren Fransa Başbakanı, Sağlık Bakanı ile birlikte düzenlenen basın toplantısında corona virüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vaka sayısının her 3-4 günde bir ikiye katlandığını ifade eden Başbakan, ölü ve vaka sayısında Fransa'nın İtalya ve İspanya'yı izlediğine de dikkat çekti. Mücadelenin yeni başladığını söyleyen isim Nisan ayının ilk 15 gününün çok zorlu geçeceğinin de altını çizdi.

FRANSA BAŞBAKANI'NDAN CORONA VİRÜS SALGININA İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMA!

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Sağlık Bakanı Olivier Veran ile birlikte düzenlediği basın toplantısında corona virüs salgınına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Avrupa'da giderek yayılan ve ölüm-vaka sayısının her geçen gün arttığı ülkelerin çok dikkatli olması gerektiğine vurgu yapan isim Nisan ayının ilk 15 gününe dikkat çekti.

İşte son dakika corona virüsü haberinin ayrıntıları!