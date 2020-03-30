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Son dakika haber: 'dan kritik raporu!

'da kritik raporu yayınlandı. Dünya üzerinde 500 binden fazla insanda görülen yeni tip koronavirüs salgını (Covid-19), 24 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Şu ana kadar yapılan açıklamalarda uzmanlar gençlerin kronik hastalığı olmadığı sürece çok fazla risk grubunda olmadığını belirtmişti. Ancak arka arkaya 'de 18 ve 21 yaşındaki iki gencin ölümü kafaları karıştırmaya yetti. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 30.3.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 13:20 ABONE OL
Son dakika haber: Rusya'dan kritik coronavirüs raporu!

Rusya'dan da kritik veriler geldi. Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında dönüştürülen özel koronavirüs karantina hastanesinden her kesimi kaygılandıran bir haber geldi. Hastane Başhekimi Denis Protsenko, durumları ağır olduğu için yapay solunum cihazına bağlanan hastaların yüzde 40'ının 40 yaşından genç olduğunu açıkladı.

Böylece virüsün 'yaşlılarda etkili olduğu' haberleri de tartışmalara neden oldu. Hastanenin reanimasyon ünitesinde şu an 17 hastanın bulunduğu bildirildi.

Hastaların yaş grubuna göre dağılımı şöyle sıralandı:

Yüzde 46'sı 35 ila 64 yaş arası.

Yüzde 33,5'i 18 ila 34 yaş;

Yüzde 15'i 65 yaşın üzeri.

Yüzde 5,5 - çocuklar.

Uzmanlar bu istatistiklerin, hastalığa her yaş grubunda insanın yakalanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösterdiğini vurguluyor.

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Son dakika haber: Rusya'dan kritik coronavirüs raporu!
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