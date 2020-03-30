Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son Dakika Haberi: En yetkili isimden corona virüs açıklaması! Corona virüsün biteceği tarihi açıkladılar

: En yetkili isimden corona virüs açıklaması! Corona virüsün biteceği tarihi açıkladılar

Dünya üzerindeki etkilerini her geçen gün arttırmaya devam eden corona virüsü salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 34 binden fazla insanın ölümüne neden olan pandemi, 700 binden fazla insanda görüldü. Salgından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İngiltere’den gelen durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. En yetkili isimlerden biri olan Ulusal Sağlık Direktörü Yardımcısı Dr. Jenny Harries, yaptığı açıklamayla corona virüsün etkisinin ne kadar süreceğini ve sonlanacağı tarihi açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 30.3.2020 07:32 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 07:34 ABONE OL
Son Dakika Haberi: En yetkili isimden corona virüs açıklaması! Corona virüsün biteceği tarihi açıkladılar

Corona virüsü salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 34 binden fazla insanın hayatını kaybettiği salgında 700 binden fazla enfekte bulunuyor. Salgından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İngiltere'den gelen durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kayıplarının artacağı ve ülkede günlük hayatın normale dönmesinin 6 ayı bulabileceği belirtildi.

ZİRVENİN ARDINDAN DÜŞÜŞ BAŞLAYACAK

Günlük basın toplantısında konuşan Ulusal Sağlık Direktörü Yardımcısı Dr. Jenny Harries, salgınla mücadelede alınan önlemlerin başarılı olması durumunda vaka ve ölüm sayısında zirvenin görülmesinin ardından düşüş başlayacağını söyledi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: En yetkili isimden corona virüs açıklaması! Corona virüsün biteceği tarihi açıkladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA