Son Dakika Haberi: En yetkili isimden corona virüs açıklaması! Corona virüsün biteceği tarihi açıkladılar

Corona virüsü salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 34 binden fazla insanın hayatını kaybettiği salgında 700 binden fazla enfekte bulunuyor. Salgından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İngiltere'den gelen son dakika haberi durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kayıplarının artacağı ve ülkede günlük hayatın normale dönmesinin 6 ayı bulabileceği belirtildi.

ZİRVENİN ARDINDAN DÜŞÜŞ BAŞLAYACAK

Günlük basın toplantısında konuşan Ulusal Sağlık Direktörü Yardımcısı Dr. Jenny Harries, salgınla mücadelede alınan önlemlerin başarılı olması durumunda vaka ve ölüm sayısında zirvenin görülmesinin ardından düşüş başlayacağını söyledi.