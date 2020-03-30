Son dakika haberi: İngiltere'de 2 Müslüman doktor böyle uğurlandı! Coronavirüsü ile mücadele ediyorlardı...

Son dakika haberi... Çin'de ortaya çıkan korona virüs tüm dünyaya hızlı yayılmaya devam ederken, ülkeler de sert tedbirler almaya devam ediyor. İngiltere'de korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında toplu ibadetler ve cenaze törenleri durduruldu.

Londra'da corona virüsünden ölenler için morgda yürekleri dağlayan cenaze namazı görüntüleri | Video

İngiltere'de yaşayan Müslümanlar, tedbirler kapsamında cenaze namazlarını kılmazken, 2 Müslüman doktor çalıştıkları hastanede korona virüs nedeniyle vefat ederken, doktorlar için cenaze namazı kılındı.

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