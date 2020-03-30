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Son dakika haberi: 'de 2 doktor böyle uğurlandı! Coronavirüsü ile mücadele ediyorlardı...

'den gelen son dakika haberin göre hastanede çalışan 2 doktor coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüs nedeniyle vefat eden doktorlar için cenaze namazını kılındı. İngiltere'de ise Kraliyet ailesinde de coronavirüs tespitleri edildiği açıklanmıştı.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 12:26 ABONE OL
Son dakika haberi: İngiltere'de 2 Müslüman doktor böyle uğurlandı! Coronavirüsü ile mücadele ediyorlardı...

Son dakika haberi... Çin'de ortaya çıkan korona virüs tüm dünyaya hızlı yayılmaya devam ederken, ülkeler de sert tedbirler almaya devam ediyor. İngiltere'de korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında toplu ibadetler ve cenaze törenleri durduruldu.

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İngiltere'de yaşayan Müslümanlar, tedbirler kapsamında cenaze namazlarını kılmazken, 2 Müslüman doktor çalıştıkları hastanede korona virüs nedeniyle vefat ederken, doktorlar için cenaze namazı kılındı.

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Son dakika haberi: İngiltere'de 2 Müslüman doktor böyle uğurlandı! Coronavirüsü ile mücadele ediyorlardı...
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