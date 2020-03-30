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Son dakika haberi: Kraliçe’nin yardımcısına coronavirüs teşhisi kondu

İngiltere'de kraliyet ailesinde ve yakınlarındaki kişilerde coronavirüs şoku devam ediyor. İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in yakınında çalışan yardımcılarından birinde koronavirüs (Covid-19) teşhisi konması Kraliçe'nin sağlığı konusunda korkuları beraberinde getirdi

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 30.3.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 12:07 ABONE OL
Son dakika haberi: Kraliçe’nin yardımcısına coronavirüs teşhisi kondu

Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya alan Kraliyet çalışanının, Kraliçe'nin köpeğini gezdirmek, mektuplarını teslim etme, yemek ve içeceklerini sunmak gibi sorumlulukları bulunduğu ve Kraliçe ile işi gereği yakın temasta olduğu belirtildi.

Kraliyete yakın bir kaynak İngiliz The Sun gazetesine "Herkes şu anda korku içinde, sadece kendileri için değil; Kraliçe ve Prens Philip için de. Kraliçe ve Prens Philip'in etrafında olan herkes test edilmeli. Eminim test yapılacaktır. Şu anda gözle görünür bir korku var" ifadelerini kullandı.

Kraliçe'nin resmi ikametgahı Buckingham Sarayı sözcüsü ise The Sun gazetesine Kraliçe'nin sağlığının iyi olduğunu ve uygun tüm tavsiyeleri izlediklerini aktardı.

93 yaşındaki Kraliçe 2'nci Elizabeth ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, bir süredir Windsor Kalesi'nde ikamet ediyor.

Veliaht Prens Charles da hafta ortasında koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Prens Charles İskoçya'daki Balmoral'da kendini karantina altına aldığını ve hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini söylemişti.

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Son dakika haberi: Kraliçe’nin yardımcısına coronavirüs teşhisi kondu
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