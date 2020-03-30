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Son dakika haberi:'da kan donduran görüntüler! Çinli kadın panolara tükürdü...

pandemisi ile ilgili son dakika haberler peş peşe geliyor. Avrupa'da, İtalya'nın ardından corona virüsü kaynaklı ölümlerin en fazla olduğu ülke ... İspanya'da corona virüsü vaka sayısı 85 binin üzerine çıktı. Son 24 saatte 812 kişi corona virüsten hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 7 bin 340’a çıktı. Bütün bu gelişmelerin yanında İspanya'dan gelen son görüntüler tepki çekti. İspanya'nın başkenti Madrid'de corona virüsü taşıdığı iddia edilen bir kadının metro durağındaki panolara tükürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. İşte tepki çeken görüntüler...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 30.3.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 16:41 ABONE OL
Son dakika haberi:İspanya'da kan donduran görüntüler! Çinli kadın panolara tükürdü...

Corona virüsü salgını nedeniyle İspanya'da vaka ve ölüm sayılarında korkunç artışlar meydana geldi. Edinilen son dakika habere göre, İspanya'da coronavirüs vaka sayısı 85 binin üzerine çıkarak Çin'i geçti. Coronavirüsü kaynaklı ölümlerin sayısı ise 7 binin üzerinde. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'dan gelen son dakika görüntüler şoke etti. İspanya'da Çinli bir kadın istasyon girişindeki panolara tükürdü. O anlar böyle görüntülendi.

Son dakika: İspanya'daki kan donduran corona virüsü görüntüleri şoke etti! Çinli kadın... | Video

PANOLARA TÜKÜRDÜ!

İspanya'da metro istasyonuna gelen Çinli kadın, istasyonun girişinde bulunan panolara tükürdü. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.
Ülkenin başkenti Madrid'de, Çinli bir kadın metro istasyonunda sıra beklerken panoların bulunduğu duvara doğru yönelerek, panolara tükürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki büyüdü.

Son dakika haberleri: Coronavirüs salgınında korkunç rakam! O ülkede son 24 saatte 812 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haberi:İspanya'da kan donduran görüntüler! Çinli kadın panolara tükürdü...
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