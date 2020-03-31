Corona virüsü son dakika haberleri: ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama! Corona virüsü için önümüzdeki 30 gün...

Dünyada siyasi liderlere kadar herkesi etkisi altına alan corona virüsü kaynaklı Kovid-19 salgını ile ilgili son dakika haberleri arka arkaya geliyor. Son olarak ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlediği günlük basın toplantısında, son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Virüs salgınına ilişkin modellemelere bakıldığında virüsün 2 haftada anca en yüksek seviyesine ulaşacağını gözlemlediklerini belirten Trump, "Aldığımız önlemlere uyarak, 1 milyondan fazla Amerikalı'nın hayatını kurtarabiliriz. Geleceğimiz bizim elimizde. Yaptığımız seçimler ve fedakarlıklar bu virüsün kaderini belirleyecek." ifadelerini kullandı.

'30 GÜN ÇOK ÖNEMLİ' DEDİ VE KRİTİK CİHAZI TANITTI!

Kovid-19'a karşı alınan önlemleri dün 30 Nisan'a kadar uzattıklarını anımsatan Trump, "Virüse karşı zaferden başka seçeneğimiz yok. Önümüzde zorlu 30 gün var. Bu 30 gün çok önemli." diye konuştu.

Trump, Kovid-19 ile mücadele bugün önemli bir kilometre taşını aştıklarını ve ABD genelinde test edilen kişilerin sayısının 1 milyonu aştığını kaydetti.

İşte, Trump'ın tanıttığı cihaz ve toplantıdan dikkat çeken detaylar...