ABD'de 245 milyon insan Coronavirüs karantinasında! İşsizlikte öngörülen rakam ise ürkütücü

Coronavirüsün yeni merkez üssü olma yolunda ilerleyen Amerika Birleşik Devletleri gönüllü karantina ve işsizlik durumuna ilişkin yeni veri ve açıklamaları konuşuyor. Buna göre bugün itibarıyla yaklaşık 245 milyon ABD vatandaşı karantina altında. Evde kalma oranı 4'te 3'ü bulmuş durumda ve süreç böyle devam ederse ekonomik olarak 50 milyona yaklaşan bir işsizlik öngörüsü söz konusu...

İşte ABD'den gelen yeni bilgiler;

BBC'nin haberinde, halen 245 milyon Amerikalının virüs salgınına önlem olarak "evde kal" talimatı altında olduğuna işaret edildi. Haberde, en son Maryland, Virginia, Arizona ve Tennessee eyaletlerinde de "tecrit" ilan edilmesiyle ülkedeki 50 eyaletin 32'sinde vatandaşlara yönelik "evde kal" talimatının yürürlüğe girdiği ifade edildi. Eyaletlerdeki tecrit uygulamasında birçok iş yeri kapatılırken, halkın sadece temel gıda, ilaç veya sınırlı şekilde spor yapmak amacıyla evlerinden çıkmasına izin veriliyor.

ABD MERKEZ BANKASI: 47 MİLYON KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR

Öte yandan, salgın nedeniyle ülke genelinde birçok eyalette uygulamaya geçirilen "tecrit" politikalarından dolayı ABD'de milyonlarca kişinin işsiz kalacağı belirtildi. ABD Merkez Bankasına (Fed) bağlı St. Louis Federal Rezerv Bank tarafından hazırlanan raporda, salgın sürecinde 47 milyon kişinin işsiz kalacağı tahmininde bulunuldu.

"ABD EKONOMİSİ İÇİN BENZERSİZ BİR ŞOK OLACAK"

CNBC'nin haberine göre St. Louis Fed ekonomisti Miguel Faria-e-Castro, söz konusu işsizlik rakamlarının tarihsel standartlara göre çok büyük olduğunu vurgulayarak, "Bu, ABD ekonomisinin son 100 yılda deneyimlediği oldukça benzersiz bir şok olacak." yorumunu yaptı.

CNBC'nin haberinde, mevcut 5,8 milyon işsiz nüfusun da eklenmesiyle ABD'de toplam işsiz sayısının 52,8 milyonu bulacağına vurgu yapılarak, bu sürecin, 1930'ların başında yaşanan "Büyük Buhran" zamanından 3 kat daha kötü olacağının altı çizildi.