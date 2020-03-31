ABD'den gelen son dakika corona virüsü görüntüleri şaşkına çevirdi! Doktorlar hep birlikte bunu yaptı...

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde patlak veren korona virüsü salgınının yeni merkez üssü ABD oldu. ABD'de vaka sayısı son verilere göre 164 bin 266 oldu. Ölümlü vaka sayısı ise son açıklamalara göre 3 bin 170... Ülkede salgın ile mücadelede büyük eksikler göze çarpıyor. Başkan Trump'ın salgını umursamayan açıklamaları halkın tepkisini çekerken, sağlık sisteminde büyük çöküntü yaşandı. Sorunlu olması nedeniyle eleştirilen ABD sağlık sistemi, koronavirüs salgınına hazırlıksız yakalandı.

ABD'DE HASTANEDEN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER GELDİ

ABD'de pandemi hastanelerinden birinde çekilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hastalara müdahale eden doktorların, koridorda hep birlikte dua ettikleri görülüyor. ABD'li doktorların bu görüntüleri binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Çaresiz kalan ABD'li doktorların ağlayarak yaptıkları corona virüsü duası kamerada | Video

"TEK ÇAREMİZ TANRI'YA SIĞINMAK"

Tıbbi malzeme, doktor, hastane, tedavi sıkıntı içinde olan ülkede artan vaka sayısına karşı doktorlar, çaresi dua etmekte buldu.

Kaydedilen görüntülerde hastanede yerlere çökerek yalnız olduklarını, kendilerine Tanrı'dan başka hiçbir gücün yardım etmediğini söyleyen doktorlar, koronavirüs salgınında hastalananları "tedavi" etmesi için dua seansı gerçekleştirdi.

Hastane odasında kaydedilen görüntülerde birçok doktor ve sağlık çalışanının "Sana yalvarıyoruz Ey Tanrım, senin kudretin ışığında bize güç ver. Ölümleri durdurmak için senden ve Yüce İsa'dan sığınacağımız hiçbir şey yok. Bizlere yardım et, hasta olanları iyileştirmen için sana yalvarıyoruz. Sayısız insan evlerinde, dışarda hastalıktan acı çekerek yapayalnız ölüyor Tanrım." diyerek yardım istediği görülüyor.

TRUMP: 200 BİN ÖLÜ İLE ATLATIRSAK BAŞARILI OLURUZ

ABD Başkanı Donald Trump ilk söylemlerinde virüsü ciddiye almazken, daha sonra ulusa seslenerek paketler açıklamıştı. ABD tedbirleri almakta geç kalırken işler kontrolden çıktı ve bilanço korkunç noktalara geldi. Başta New York olmak üzere ülkede büyük bir kargaşa hakim. Koronavirüs ile ilgili değerlendirmede bulunan Trump da karamsar tabloya dikkat çekmişti. Trump, "Süreci 200 bin ölü ile atlatırsak başarılı sayılırız" demişti. Trump'ın açıklamaları dünyada geniş yankı uyandırdı.

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