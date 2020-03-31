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'den kritik hamle! ’ta hava savunma bataryası konuşlandırdı

Son zamanlarda 'taki üslerine saldırılar artan , Anbar ile Erbil'deki üslerine Patriot hava savunma sistemi konuşlandırmaya başladı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 31.3.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 11:03 ABONE OL
ABD'den kritik hamle! Irak’ta hava savunma bataryası konuşlandırdı

Irak basınında yer alan haberlere göre, Patriot hava savunma sisteminin biri ABD askerlerinin bulunduğu Anbar ilindeki Aynul-Esed üssü diğeri ise Erbil yakınlarındaki askeri üsse konuşlandırdı. Irak basını adını açıklamadığı bir ABD'li askeri yetkiliye dayandırdığı haberde, Kuveyt'te bulunan iki savunma bataryasının daha Irak'a getirileceği kaydedildi.

BAZI ÜSLERİ DEVRETMİŞLERDİ
Irak'ta 9 üssü bulunan ABD önderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, son günlerde bazı üslerini Irak güvenlik güçlerine devretmişti.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak ayının başında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmesi ardından ABD Büyükelçiliği binası ve askeri üslerine saldırılar arttı.

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ABD'den kritik hamle! Irak’ta hava savunma bataryası konuşlandırdı
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