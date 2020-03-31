Bulgaristan'da soydaş milletvekili 'koronavirüs'e yakalandı

Bulgaristan'da HÖH Dobriç Milletvekili ve Parlamanto Çalışma ve Sosyal Politika Komisyonu Başkanı doktor Hasan Ademov'un koronavirüs testi pozitif çıktı. 240 Milletvekilinin bulunduğu Bulgaristan Parlamentosu'nda bunun üzerine tüm çalışmalar durduruldu. Bulgaristan Millet Meclisi Başkanı Tsveta Karayançeva, saat 23.30'da olağanüstü basın toplantısı düzenleyerek, Parlamentoda ilk Covid- 19 vakasının tespit edildiğini bildirdi. Karayançeva, koronavirüse yakalanan eski Sosyal Politika Bakanı olan Hasan Ademov'un özel izniyle ismini de açıkladı.

Bulgaristan Millet Meclisi Başkanlık Divanı yarın olağanüstü toplanıp, parlamentonun ne yapacağını kararlaştıracak. Bulgaristan'da bütün milletvekilleri başkent Sofya'da yarın iki ayrı hastanede Covid- 19 testine tabi tutulacak. Perşembe günü ise meclisteki idareciler, memurlar, şoförler ve tüm çalışanlar test edilecek.

Bulgaristan'da bu durumun ardından bütün meclisin ve meclise bakan gazetecilerin zorunlu 14 günlük karantinaya girmesi bekleniyor.