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Son dakika haberi: 'dan tarihi virüsü itirafı geldi! Corona virüsü oradan yayılmış, resmen açıkladılar

Ölüm ve vaka sayısının her geçen gün arttığı yeni tip virüsü (Covid-19) salgınına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'daki salgının merkez üssü noktalarından birisi durumunda olan 'dan yapılan açıklama dünya gündemine adeta bomba gibi düştü. Ülkede 40 bin 747 kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) saptanırken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 606'ya yükseldi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı son dakika açıklamasında Covid-19'a karşı alınan önlemlerin geç kalmadığını savunurken corona virüsünün yayıldığı noktayı açıkladı. Veran'ın yaptığı bu açıklama, dünya medyasında geniş yankı uyandırdı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 31.3.2020 07:03 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 07:03 ABONE OL
Son dakika haberi: Fransa'dan tarihi corona virüsü itirafı geldi! Corona virüsü oradan yayılmış, resmen açıkladılar

Antartika dışında dünyanın bütün kıtalarına yayılan yeni tip virüsü salgınına ilişkin ajanslar tarafından son dakika haberleri peş peşe duyuruluyor. Covid-19'un Avrupa'daki yayılım noktalarından birisi olan 'dan gelen açıklama, dünya gündemini adeta sarstı. Bilindiği gibi, İtalya ve İspanya'nın ardından salgının en çok etkilediği ülke Fransa olarak öne çıkıyor. Ülkede 40 bin 747 kişide corona virüs tespit edilirken 2 bin 606 kişi bu salgından dolayı hayata gözlerini yumdu.

"CORONA VİRÜSÜ ORADAN YAYILMIŞ"

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, haftalık Le Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, ülkeyi etkisi altına alan Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Veran, ülkesinde alınan önlemlerin zamanında yapıldığını savunurken salgının nasıl ve nereden yayıldığını açıkladı. Veran'ın bu son dakika açıklaması dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

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Son dakika haberi: Fransa'dan tarihi corona virüsü itirafı geldi! Corona virüsü oradan yayılmış, resmen açıkladılar
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