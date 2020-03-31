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En çok vakasının olduğu ABD olarak duyurdu! O ilaçlar virüs tedavisinde kullanılacak...

Neredeyse yayılmadığı ülke olmayan virüsün tedavisiyle ilgili dünyayı umutlandıran gelişmeleri yaşanıyor! Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 38 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. 82 bin kişinin enfekte olduğu Çin'de 76 bin kişi hastalıktan kurtulmayı başardı fakat Avrupa ve ABD'de durum böyle değil. Özellikle İtalya ve İspanya'da ölüm haberleri üst üste geliyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından duyurulan son dakika haberine göre bazı ilaçların tedavisinde kullanılması için onay verildi!

Giriş Tarihi: 31.3.2020 07:49 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 07:55 ABONE OL
En çok corona virüs vakasının olduğu ABD son dakika olarak duyurdu! O ilaçlar corona virüs tedavisinde kullanılacak...

Geçmişteki SARS ve MERS salgınları gibi küresel çapta sıkıntılara yol açan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip virüsün ilacı veya aşısı henüz bulunamamıştı. ABD'de vaka sayısının Çin'i ikiye katlamasından sonra bilim insanları harekete geçti! 165 bin kişinin testinin pozitif çıktığı ABD'de bazı ilaçların tedavisinde kullanılmasına onay verildi. ABD Başkanı ise önlerindeki 30 günün çok kritik olduğunu ifade etti. İşte haberinin detayları...

ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapılan açıklamada Trump yönetimin ön onayı ile hafta sonu alınan karar gereği, milyonlarlarca doz anti-sıtma ilacının (hidroksiklorokin ve klorokin) ülke genelindeki hastanelere dağıtılacağını belirtti. Açıklamada FDA yetkilisi Denise Hinton'un "Klorokin fosfat ve hidroksiklorokin sülfatın Kovid-19'un tedavisinde etkili olabileceğine inanmak mantıklıdır.'' ifadesine yer verildi.

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En çok corona virüs vakasının olduğu ABD son dakika olarak duyurdu! O ilaçlar corona virüs tedavisinde kullanılacak...
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