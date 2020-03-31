En çok corona virüs vakasının olduğu ABD son dakika olarak duyurdu! O ilaçlar corona virüs tedavisinde kullanılacak...

Geçmişteki SARS ve MERS salgınları gibi küresel çapta sıkıntılara yol açan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip corona virüsün ilacı veya aşısı henüz bulunamamıştı. ABD'de vaka sayısının Çin'i ikiye katlamasından sonra bilim insanları harekete geçti! 165 bin kişinin testinin pozitif çıktığı ABD'de bazı ilaçların corona virüs tedavisinde kullanılmasına onay verildi. ABD Başkanı Donald Trump ise önlerindeki 30 günün çok kritik olduğunu ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapılan açıklamada Trump yönetimin ön onayı ile hafta sonu alınan karar gereği, milyonlarlarca doz anti-sıtma ilacının (hidroksiklorokin ve klorokin) ülke genelindeki hastanelere dağıtılacağını belirtti. Açıklamada FDA yetkilisi Denise Hinton'un "Klorokin fosfat ve hidroksiklorokin sülfatın Kovid-19'un tedavisinde etkili olabileceğine inanmak mantıklıdır.'' ifadesine yer verildi.