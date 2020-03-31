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Esed rejimi, 'in 'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Beşşar Esed rejimi, 'in, 'nin Humus iline hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 31.3.2020 22:11 ABONE OL
Esed rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan hava sahasına girerek, Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilinin doğusuna saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerden bazılarını hedeflerine ulaşmadan düşürdü." ifadesine yer verildi.

İsrail makamlarınca saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Humus'ta rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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Esed rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti
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