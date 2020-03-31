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’da ölü sayısı 3 bin 500’ü geçti

’da korona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 500’ü aştı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 31.3.2020 22:19 ABONE OL
Fransa’da ölü sayısı 3 bin 500’ü geçti

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttıramaya devam ediyor. Fransa'da korona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 500'ü aştı.

Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada korona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 499 kişi artarak 3 bin 523'e ulaştığını duyururken, 5 bin 565 kişini ise yoğun bakımda olduğunu bildirdi. Salomon, ülke genelinde toplam korona virüs vaka sayısının 52 bin 128 olduğunu açıklarken, taburcu olan hasta sayısının ise 9 bin 444 olduğunu ifade etti.

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Fransa’da ölü sayısı 3 bin 500’ü geçti
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