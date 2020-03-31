Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Hollanda'da coronavirüsten ölenlerin sayısı bini aştı!

'da coronavirüsten ölenlerin sayısı bini aştı!

dünya genelinde 800 binin üzerinde kişiye bulaştı. Avrupa'da corona virüs vaka ve ölüm sayıları hızla artarken Hollnada'dan gelen son bilgilere göre ülkede nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 39'a yükseldi. 'daki vaka sayısı ise 12 binin üzerinde...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 31.3.2020 16:07 ABONE OL
Hollanda'da coronavirüsten ölenlerin sayısı bini aştı!

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 175 artarak bin 39'a çıktı. Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili verileri güncelledi.

Buna göre dün 864 olan ölü sayısı 175 artarak bin 39'a, 11 bin 750 olan vaka sayısı 845 artışla 12 bin 595'e çıktı.

SON 24 SAATTE BİN 712 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Son 24 saatte 722, şimdiye kadar ise 4 bin 712 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ulusal Yoğun Bakım Değerlendirme Vakfı (NICE) da, bin 68 koronavirüs hastasının yoğun bakımda olduğunu açıkladı.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hollanda'da coronavirüsten ölenlerin sayısı bini aştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA